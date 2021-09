Esporte Goiás x Vila Nova: melhor defesa contra 2º pior ataque

A melhor defesa e o segundo pior ataque da Série B se enfrentam no clássico desta sexta-feira (24), na Serrinha, pela 26ª rodada. O Goiás não foi vazado em 12 jogos e sofreu 16 gols em 25 jogos no campeonato, menor número entre as 20 equipes. O número, 16, é o de gols que o Vila Nova marcou em 25 rodadas. O clube colorado tem o segundo pior ataque da competi...