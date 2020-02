Esporte Goiás x Vila Nova: dirigentes entendem grandeza de um condicionada à do outro rival Para Mauro Machado (Goiás) e Wagner Bueno (Vila Nova), triunfos no maior confronto do futebol goiano significam sucesso e continuidade no trabalho

Prestes a completar 32 anos no Goiás, Mauro Machado, vice-presidente de futebol, enaltece a rivalidade contra o Vila Nova, ressaltando que todos os confrontos contra o clube alvirrubro são especiais, apesar da lembrança, com carinho, do 3 a 1, na decisão do Estadual de 1989 - definida após três jogos finais.“(Disparidade) É coisa do futebol. O Bahia chegou a disputar um...