Esporte Goiás x Vasco: em vantagem na Copa do Brasil, alviverde recebe rival na Serrinha Diante do Vasco e podendo empatar para avançar, clube esmeraldino decide classificação à 4ª fase da Copa do Brasil

O Goiás recebe o Vasco, nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Serrinha, para tentar confirmar classificação à 4ª fase da Copa do Brasil. O jogo marca a estreia do técnico Thiago Larghi no comando técnico do clube e ganhou apelo emocional com a notícia da internação de Hailé Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do clube, após testar positivo para Covid-19. ...