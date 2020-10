Esporte Goiás x Vasco: alviverde busca reação; veja quem joga e como assistir Em confronto direto dentro da zona de rebaixamento, goianos e cariocas vão se enfrentar neste domingo (1º), na Serrinha, às 20h30

Após uma semana de recuperação das energias e de muito treinamento, o Goiás tenta colocar fim à sequência sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro para dar início a uma reação na competição. O time do técnico Enderson Moreira recebe o Vasco da Gama, neste domingo (1º), às 20h30, na Serrinha, em confronto direto dentro da zona do rebaixamento. O Goiás é lanterna com...