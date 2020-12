Esporte Goiás x Sport: obrigação de vencer para seguir no páreo Goiás recebe o Sport Recife e precisa vencer para ampliar chances de permanência na elite

Com a obrigação de vencer para aumentar as chances de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebe o Sport neste sábado (26), às 19 horas, na Serrinha. O time esmeraldino tenta se recuperar da derrota contra o Corinthians ao enfrentar uma equipe que luta pelo mesmo objetivo: escapar do rebaixamento à Série B. Com apenas quatro vitórias ao longo de...