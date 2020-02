Esporte Goiás x Sol de América: clima de decisão no Olímpico Após derrota no Paraguai, Goiás encara Sol de América em ‘1º jogo do ano’ da temporada. Saiba tudo sobre a partida desta terça-feira pela Copa Sul-Americana

O Goiás terá algumas partidas na atual temporada que serão resumidas como “jogo do ano”. A primeira delas será disputada nesta terça-feira (24) à noite, no Estádio Olímpico, a partir das 21h30. Contra o Sol de América, do Paraguai, a equipe esmeraldina busca classificação à 2ª fase da Copa Sul-Americana. Para isso, terá de vencer o adversário por dois gols de vantage...