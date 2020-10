Esporte Goiás x Santos: na estreia, Enderson Moreira encara retrospecto nada agradável Nos últimos dez anos, apenas um treinador venceu pelo time esmeraldino quando a primeira partida ocorreu na Série A do Brasileiro: Claudinei Oliveira, em 2019, contra o Fluminense

A terceira passagem de Enderson Moreira no Goiás começa neste domingo (4), na Serrinha, às 18h15, contra o Santos, pela 13ª rodada da Série A. O adversário foi o último que o treinador encarou na primeira vez que esteve à frente do time esmeraldino, entre 2011 e 2013, na derrota de 3 a 0 para o Peixe há sete anos, que que tirou as chances da equipe goiana de voltar à Lib...