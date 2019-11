Esporte Goiás x Santos: Fábio Sanches volta e Rafael Moura cumpre suspensão Zagueiro cumpriu suspensão na derrota (2 a 0) para o Atlético-MG, partida que o atacante esmeraldino recebeu o terceiro amarelo e por isso ficará fora do duelo contra o Peixe

O técnico Ney Franco terá o retorno do zagueiro Fábio Sanches para a partida deste sábado (9) contra o Santos. O zagueiro cumpriu suspensão, por três amarelos, na derrota, por 2 a 0, para o Atlético-MG na quarta-feira (6). O principal desfalque esmeraldino para o duelo contra o Peixe é do atacante Rafael Moura, que está suspenso pelo mesmo motivo do defensor. Nesta sexta-...