Esporte Goiás x São Paulo: nível alto de dificuldade na Serrinha Com desfalques e na lanterna, Goiás enfrenta time de melhor aproveitamento na Série A

Após quase quatro meses, Goiás e São Paulo vão disputar a 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O atraso faz com que os dois clubes se enfrentem em situações completamente opostas. É cenário muito diferente do que seria na rodada inicial da competição. O duelo desta quinta-feira (3), às 19 horas, na Serrinha, coloca em choque o time de melhor aproveitamento ...