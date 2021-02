Esporte Goiás x RB Bragantino: pra escapar, é vencer e torcer Time esmeraldino vive, em mais uma rodada, a possibilidade de queda antecipada e de sobrevida na luta contra rebaixamento

O Goiás ainda respira na luta contra o rebaixamento e, para seguir vivo na busca pela permanência, terá de vencer o RB Bragantino, neste domingo (21), a partir das 20h30, na Serrinha. O time esmeraldino entrará em campo sabendo se poderá ou não deixar a zona de rebaixamento a duas rodadas do fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes do início da 37ª e penúltima rod...