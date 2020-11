Esporte Goiás x Palmeiras: Serrinha terá duelo de alviverdes em situações opostas No 1º turno, desfalques por Covid-19 eram do Goiás. Agora, Palmeiras vive maior número de infectados

Goiás e Palmeiras voltam a se enfrentar nesta Série A do Campeonato Brasileiro com um ator com papel central: o coronavírus. Se no 1º turno da competição o time esmeraldino de Goiânia precisou entrar em campo com 15 desfalques afastados pelo contágio da Covid-19, desta vez é o alviverde paulista que chega para a partida sem contar com 18 jogadores que testaram positi...