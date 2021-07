Esporte Goiás x Náutico: alviverde precisa vencer para voltar ao G4 Com 100% de aproveitamento em casa, alviverde quer seguir imbatível na Serrinha para passar mais uma rodada na faixa nobre da competição

Imbatível em casa neste início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás terá o seu maior desafio na Serrinha ao enfrentar o líder da competição, Náutico, nesta sexta-feira (9), às 21h30. Para voltar ao grupo de acesso (G4), o time esmeraldino precisa vencer o Timbu e, assim, se manter com 100% de aproveitamento dentro dos seus domínios. (No fim do texto, saiba escalações prováveis, co...