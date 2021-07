Esporte Goiás x Londrina: para se manter no G4, time esmeraldino desafia o lanterna Em busca de mais um triunfo na Serrinha, equipe goiana conta com reforços que ficaram de fora da vitória sobre o CSA, mas terá desfalques importantes

O Goiás recebe o lanterna Londrina, neste sábado (17), às 16 horas, na Serrinha, para se manter no grupo de acesso à elite do futebol goiano e ocupar um espaço que tem sido habitual ao time esmeraldino neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Para conquistar esse objetivo, a equipe tem de lidar com três desfalques de titulares, mas pode contar com dois reforç...