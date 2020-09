Água gelada na fervura. Assim pode ser definida a vitória do Goiás, por 1 a 0, sobre o líder Internacional, neste domingo, na Serrinha. O time esmeraldino entrou em campo com o técnico Thiago Larghi pressionado e precisou conviver com uma adversidade logo no primeiro minuto, mas mostrou valentia e união para se defender e sair com a vitória para deixar a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro.

Durante a semana, os bastidores do Goiás ferveram e o presidente Marcelo Almeida mostrou insatisfação com o trabalho desenvolvido por Thiago Larghi. Declarações soaram como um ultimato ao treinador, que precisava vencer pra seguir o trabalho. Logo no primeiro minuto de jogo, o lateral esquerdo Jefferson fez falta desleal em Marcos Guilherme, que saiu da Serrinha para um hospital.

O jogador esmeraldino recebeu cartão amarelo, mas o árbitro de vídeo pediu para que o árbitro central revisasse o lance para mudar a cor do cartão. Expulsão justa.

Esse lance fez com que a missão do Goiás, que já era complicada por ter de enfrentar o líder do campeonato, ficasse ainda mais difícil. No entanto, o time se desdobrou para marcar bem o Internacional e ainda foi premiado com o oportunismo do prata da casa Vinícius Lopes, que aos 44 minutos do 1º tempo aproveitou cruzamento de Daniel Bessa e ainda contou com falha de Marcelo Lomba para marcar o gol da vitória.

“Foi uma vitória que a gente espera que seja o ponto de virada, estávamos precisando de uma vitória dessa maneira, uma vitória que mostra que o grupo está unido. O time mostrou do primeiro ao último minuto que o importante é o coletivo”, ressaltou o técnico Thiago Larghi, que espera ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar a equipe nas duas próximas semanas, já que o Goiás só volta a campo no dia 27 de setembro, para enfrentar o Ceará, em Fortaleza.

O treinador Thiago Larghi se esquivou do episódio vivido ao longo da semana ao dizer que a comissão técnica está com foco voltado para o trabalho de campo. “Nós, da comissão técnica, devemos manter o foco no trabalho e manter os jogadores focados no campo. Vemos que é um grupo que está comprometido, que está correndo contra o tempo, se tornando melhor fisicamente e tem tudo para crescer tecnicamente. Nossa resposta tem de ser dentro de campo”, ressaltou o técnico.

Na saída de campo, o volante Sandro, que enfrentou pela primeira vez o Internacional, comemorou muito a vitória e falou em tom de desabafo.

“É uma vitória muito importante, estávamos precisando. Foi importante para nosso grupo se unir, para calar a boca de algumas pessoas e mostrar que somos fortes e vamos evoluir”, disse Sandro, ao Premiere.

Com a vitória, o Goiás chegou a oito pontos conquistados em oito jogos disputados.