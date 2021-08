Esporte Goiás x Guarani: time goiano quer recuperação na Serrinha Goiás faz confronto direto com Guarani e precisa voltar a vencer para não se distanciar do G4

Após sonhar com a liderança e acordar fora do G4, o Goiás busca recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro em confronto direto com o Guarani nesta sexta-feira (13), às 19 horas, na Serrinha. Uma vitória faz com que o time esmeraldino fique mais perto da faixa de acesso, mas um novo tropeço pode representar o início do primeiro pesadelo nesta 2ª Divisão. O ...