Esporte Goiás x Goianésia: recomeço em dupla estreia Alviverde e Azulão fazem seus primeiros jogos no Estadual. Time da capital terá base jovem neste início. Vice de 2020 perdeu dois destaques

Após adiamento da partida contra o Iporá no último domingo, o Goiás estreia no Campeonato Goiano de 2021 nesta quarta-feira (3), às 20h30, na Serrinha, diante do atual vice-campeão, o Goianésia. As duas equipes voltam a se enfrentar após pouco mais de um mês. (Veja a escala de arbitragem e prováveis formações no fim deste texto) Na partida válida pela 12ª ...