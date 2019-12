Esporte Goiás x Fortaleza: vindos da Série B, clubes sonham com Libertadores No Serra Dourada, Goiás e Fortaleza duelam de olho em principal torneio sul-americano em 2020

Para seguir próximo do sonho de retorno à Copa Libertadores da América, o Goiás tem pela frente mais um confronto direto. O time esmeraldino entra em campo na tarde deste domingo (1º), no Serra Dourada, para enfrentar o Fortaleza, a partir das 16 horas, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória passa a ser ainda mais fundamental na disputa, pois o Internacional...