Esporte Goiás x Fortaleza: menos vírus, mais força para alviverde goiano Após superar desafio da Covid-19, Goiás recebe o Fortaleza e busca primeira vitória

Após mostrar competitividade em dois jogos longe de Goiânia, contra Athletico-PR e Palmeiras, o Goiás busca sua primeira vitória nesta edição da Série A. A equipe esmeraldina recebe o Fortaleza, nesta quarta-feira (19), às 20h30, na Serrinha, no primeiro jogo do clube em seu estádio particular na história do Brasileirão. Nas três rodadas iniciais, o Goiás padeceu ...