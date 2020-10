Esporte Goiás x Fluminense: na Serrinha, alviverde tenta apagar lanterna Clube esmeraldino tem chance de reagir diante do Fluminense, em casa. Se vencer tricolor carioca no 2º jogo sob novo comando, pode até deixar a degola

O Goiás tem contra o Fluminense, nesta quarta-feira (6), às 20h30, na Serrinha, mais uma oportunidade para reagir na Série A do Campeonato Brasileiro. Desfalcado, o time esmeraldino tenta sair do fundo da tabela de classificação com mais alguns elementos do trabalho do técnico Enderson Moreira, que comanda a segunda partida neste retorno ao clube. O clube esmeraldino ...