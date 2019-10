Esporte Goiás x Flamengo registra maior público do futebol goiano no ano Duelo contra o líder do Brasileirão levou 35.170 pagantes (38.345 presentes) ao Serra Dourada nesta quinta-feira (31)

Como esperado, a partida entre Goiás e Flamengo teve o Serra Dourada lotado ontem. Pela 29ª rodada do Brasileirão, 35.170 torcedores pagantes compareceram na praça esportiva. O número é o maior do futebol goiano na temporada.O recorde anterior pertencia ao próprio Goiás. Na reabertura do Estádio Serra Dourada, o time esmeraldino foi derrotado pelo São Paulo, por 2 a ...