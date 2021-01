Esporte Goiás x Flamengo: alviverde segue a luta contra a queda Após derrota na retomada do Goianão, alviverde conta com os titulares para enfrentar o atual campeão, que passa por mau momento na Série A

Entre o “liga e desliga” de chaves da temporada 2020, que se estende pelos primeiros meses de 2021, a do Goianão foi desligada pelo Goiás depois da derrota no clássico para o Atlético-GO e o Flamengo é o atual desafio do time esmeraldino na busca pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Com o retorno dos titulares, o clube alviverde enfrenta a equipe carioc...