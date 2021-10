Esporte Goiás x CSA: confronto direto na Serrinha Na busca para se sustentar na faixa de acesso, time esmeraldino desafia o CSA na reta decisiva da competição nacional

O Goiás faz confronto direto contra CSA para se manter no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro na primeira de nove finais que tem até o fim da competição. O time esmeraldino recebe o concorrente alagoano na noite desta sexta-feira (15), às 21h30, na Serrinha. (Veja a escala de arbitragem, informações de ingressos, prováveis formações e como assistir no fim deste texto)&...