Esporte Goiás x Coritiba: Mais do que três pontos em jogo Goiás recebe o Coritiba, na Serrinha, e vitória pode indicar início de reação e até saída do Z4

Com dificuldades em manter regularidade de desempenho e evolução, além de não ter vencido nas últimas três partidas, o Goiás recebe o Coritiba nesta quarta-feira (9), na Serrinha, às 18 horas, em busca de uma vitória que pode trazer mais do que três pontos. Às vésperas do duelo válido pela 9ª rodada da Série A foram marcadas por protestos da torcida e pouco tempo par...