Esporte Goiás x Ceará: Em busca de arrancada histórica Clube alviverde tem 86,6% de risco de cair, mas busca reação nas últimas oito rodadas a partir de hoje, em jogo contra o Ceará, em casa

Contra o Ceará, o Goiás vai iniciar sequência para tentar fazer história no Brasileirão de pontos corridos com 20 times (desde 2006). O jogo contra o Vozão será disputado nesta quinta-feira (21), às 19 horas, na Serrinha, pela 31ª rodada da Série A, em mais um duelo que a equipe esmeraldina tem na busca pela permanência na elite nacional. (Confira as prováveis formações, escala de arbitragem...