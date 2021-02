Esporte Goiás x Botafogo: rodada de sobrevida ou queda na Série A Alviverde encara duelo contra o Botafogo em fim de semana em que pode até ser rebaixado

O Goiás entra em campo diante do Botafogo neste sábado (13), às 17 horas, na Serrinha, em um jogo que pode representar sua sobrevivência na Série A do Campeonato Brasileiro para as duas próximas rodadas. Por outro lado, empate ou derrota combinada com uma vitória do Bahia, no mesmo dia, diante do Atlético-MG, ou do Vasco, sobre o Internacional no domingo, vai decretar o ...