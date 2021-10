Esporte Goiás x Botafogo: confira os detalhes da venda de ingressos Torcedor que for ao estádio da Serrinha com camisa do Goiás ou da torcida organizada, Força Jovem, pagará valor promocional que vai de 20 a 40 reais

Com promoção, o Goiás iniciou, neste domingo (24), a venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo, na terça-feira (26). O torcedor que for ao estádio da Serrinha com camisa do time esmeraldino ou camisa da torcida organizada, Força Jovem Goiás, pagará valor promocional. Os valores promocionais são de 25 reais no Setor Portão 3, de 20 reais, (Tobogã) e 40 reais...