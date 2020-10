Esporte Goiás x Bahia: urgência de vitória contra o rebaixamento Time esmeraldino precisa vencer para não ver adversário direto abrir nove pontos de vantagem

Em posição de xeque dentro da zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás precisa de uma vitória sobre o Bahia na noite desta sexta-feira, a partir das 20 horas, na Serrinha. O time esmeraldino faz confronto direto contra o time baiano e se for derrotado ficará a nove pontos do primeiro time fora do Z-4. Para esta partida, o técnico Enderson Moreir...