Esporte Goiás x Avaí: Meta é ficar no pelotão de cima Goiás recebe o Avaí e quer seguir forte na Serrinha para se manter perto do grupo de acesso

Nesta terça-feira (22), o Goiás joga pela reabilitação na Série B, pela manutenção da proximidade com o G-4 e dependendo dos resultados da 5ª rodada, para entrar novamente na seleta faixa do quarteto melhor posicionado na competição. Para isso, o time goiano necessita da vitória sobre o Avaí-SC, a partir das 19 horas, no Estádio da Serrinha, onde obteve dois triunfos e...