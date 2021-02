Esporte Goiás x Atlético-MG: pior defesa recebe rival que tem ataque forte Tentando seguir vivo na luta contra o rebaixamento, alviverde enfrenta o Atlético-MG na Serrinha

O duelo entre Goiás e Atlético-MG, na Serrinha, às 21h30, colocará frente a frente equipes com objetivos e situações bem diferentes no Campeonato Brasileiro. A equipe esmeraldina é a mais vazada da competição, o Galo tem o segundo ataque mais positivo. Um está desesperado em busca da permanência na elite nacional, o outro ainda sonha com o título. A goleada sofrida pa...