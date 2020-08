Esporte Goiás x Atlético-GO: jovens talentos no ataque Victor Andrade e Ferrareis têm histórico de começo promissor em grandes clubes e chegaram ao futebol goiano para recomeço decisivo. Os dois voltam a se enfrentar no clássico

Goiás e Atlético-GO chegam indefinidos, com mudanças e necessidade de vitória no clássico deste sábado (22), às 21 horas, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Os dois clubes goianos precisam de reabilitação e, para isso, esperam que alguns jogadores possam fazer a diferença e que sejam pontos de desequilíbrio dentro de campo, se escalados desde o início a partida ou en...