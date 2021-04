Acostumados com o protagonismo no Campeonato Goiano desde 2006, Goiás e Atlético-GO se enfrentam em fase eliminatória precoce em 2021 e começam a decidir, neste domingo (25), às 16 horas, na Serrinha, vaga na semifinal. O clássico será disputado por equipes que vivem momentos opostos na temporada, mas que preferem deixar a 1ª fase no passado e se concentrar no equilíbrio e nos caprichos que jogos desta natureza apresentam.

Classificado na bacia das almas, o Goiás espera ter nova vida nas quartas de final diante de um rival que vive melhor fase. O trunfo esmeraldino está na estreia do meia Élvis, de 30 anos, que promete elevar a qualidade do jogo e dar um toque de experiência ao meio-campo esmeraldino. Estreante com a camisa do Goiás, o meia conhece o clássico pelo lado rubro-negro. Em 2011, Élvis foi campeão goiano pelo Dragão ao superar o Goiás na decisão do campeonato.

Mais maduro e consciente da sua importância para a jovem equipe do Goiás, Élvis é uma chama de esperança para a torcida esmeraldina, desiludida após campanha muito ruim do clube na 1ª fase - aproveitou apenas 40% dos pontos disputados. No entanto, o jogador não se vê com caráter messiânico.

“Não tem salvador da pátria em uma equipe de futebol. É uma equipe, um clube, o Goiás. Não é o Élvis que vai fazer a diferença sozinho. Pelo contrário, é o grupo”, falou o meia Élvis.

O jogador destacou a boa campanha do Atlético-GO na 1ª fase, mas acredita que a competição entra em um novo momento. “O importante agora é que o campeonato começou do zero e, no meu ponto de vista, venho para ajudar a equipe. Quanto mais rápido conseguir me adaptar, mais rápido vou poder ajudar”, ressaltou o novo reforço do Goiás, o único inscrito para as quartas de final do Goianão - o regulamento permitia duas novas inscrições antes da fase.

O Atlético-GO estava acostumado a disputar jogos decisivos diante do Goiás, pelo Goianão, nas semifinais e finais, desde 2006. Agora, jogará a classificação com o alviverde nas quartas de final. Na formação titular, terá um jogador de experiência internacional, o lateral esquerdo Natanael. Porém, no clássico goiano, ele atuou somente uma vez, na vitória de 1 a 0 do Dragão, sobre a equipe esmeraldina, no dia 13 de janeiro de 2021.

Natanael gosta de disputar clássicos, da atmosfera que move esse tipo de partida e afirma que há muito equilíbrio. Além disso, promete intensidade para disputá-los. É assim que pretende jogar neste domingo (25), no Estádio da Serrinha, contra o alviverde.

Natanael está acostumado às partidas diante de adversários renomados no futebol europeu. Atuou, de 2016 a 2019, no Ludogorets, da Bulgária, no qual foi tetracampeão do Campeonato Búlgaro, neste período, além de ter conquistado uma Copa da Bulgária. O jogador disputou as fases iniciais da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Fez um gol sobre o PSG, da França, em 2016.

Neste período de exterior, procurou valorizar os detalhes táticos das equipes e, por isso, não teve dificuldades em se adaptar às funções de lateral e armador que desempenha no Dragão. As jogadas em que dribla e ajeita a bola para chutar com o pé direito é uma arma muito utilizada por Natanael quando está no setor ofensivo. Além dos quatro anos de futebol europeu, o jogador também teve outro tipo de experiência internacional, quando atuou pelo Athletico-PR, em 2014. Disputou oito partidas da Copa Libertadores e, na terça (20), estreou pela Copa Sul-Americana, pelo Dragão, no empate sem gols com o Newell ‘s Old Boys (Argentina).

Na Série A do Brasileiro 2020, ganhou espaço e cresceu de produção na reta final. Marcou dois gols seguidos, sobre São Paulo e Fortaleza, ambos no Antônio Accioly. Também se destacou na final do Goianão 2020, diante do Goianésia.

Natanael vive, agora, a atmosfera do clássico local e refuta o favoritismo dado pelos adversários ao Atlético-GO. “Será um jogo difícil, diante do Goiás. É um clássico daqui, da capital goiana. É difícil demais jogar com o Goiás, independentemente da situação. Hoje, estamos numa situação melhor. Todos falam que somos favoritos, mas clássico não tem favoritismo. Temos de encarar da melhor forma possível e fazer um grande jogo para sair com resultado positivo.”

SERVIÇO DO JOGO

GOIÁS: Tadeu; Ivan, David Duarte, Iago Mendonça e Heron; Madison, Breno, Miguel e Élvis; Vinícius Popó e Vinícius Lopes. Técnico: Glauber Ramos

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Natanael; W. Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Janderson, Zé Roberto e Danilo Gomes. Técnico: Jorginho

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia-GO)

Data: 25/4/2021 (domingo)

Horário: 16 horas

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Leone Carvalho (GO) e Tiago Gomes (GO)