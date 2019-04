Esporte Goiás x Atlético: final da década do Goianão está de volta em 2019 Após 5 anos, rivais de oito decisões nas últimas 14 edições se reencontram na decisão

A final do Campeonato Goiano de 2019 reúne dois clubes que dominaram com autoridade o Estadual desde a 1ª fase. Goiás e Atlético se encontram na decisão, quase três meses após o início da competição, e medirão forças pela oitava vez nas últimas 14 edições do Estadual. A rivalidade que ressurgiu na última década volta a ser protagonista da final do Goianão após cinco ano...