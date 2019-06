Esporte Goiás x Athletico-PR: onde assistir e escalações do jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão O esmeraldino goiano vem de um resultado positivo e espera contar com o apoio da torcida para emendar um segunda vitória na competição nacional

Goiás e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia, no estado de Goiás, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa vem de um resultado positivo e espera contar com o apoio da torcida para emendar um segunda vitória na competição nacional. Goiás e Athletico-PR não terá transmissão de nen...