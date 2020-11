Esporte Goiás x Athetico-PR: confronto direto contra o rebaixamento Duelo na Serrinha, às 17 horas, coloca os dois últimos colocados frente a frente

O Goiás entra em campo neste sábado, às 17 horas, na Serrinha, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em confronto direto diante do Athletico-PR na luta desesperada contra o rebaixamento. O time esmeraldino quer colocar fim ao jejum de vitórias e impedir que uma marca negativa de dez anos se repita. (No fim deste texto, veja escalações e arbitragem...