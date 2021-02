Esporte Goiás x Aparecidense: velhos conhecidos, agora em decisão única Veja prováveis escalações, arbitragem e como assistir à partida válida pelas quartas de final do Goianão

Adversários frequentes em fases decisivas nas últimas edições do Campeonato Goiano, Goiás e Aparecidense medem forças nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Serrinha, por uma vaga na semifinal da competição estadual de 2020. O time esmeraldino está dividido pela missão que tem de fugir do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. O Camaleão só tem olhos para o G...