O ótimo momento esmeraldino na temporada 2019 será colocado à prova nesta quarta-feira (23). Dono da segunda melhor campanha no returno do Brasileirão, o Goiás muda suas atenções para a Copa Verde, onde duela com o Cuiabá, por um lugar na final do torneio.

A partida de volta será disputada na Arena Pantanal, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Na ida, na Serrinha, o clube goiano ganhou por 1 a 0, no dia 18 de setembro, gol do atacante uruguaio Leandro Barcia. Com a vantagem, basta um empate para garantir a classificação alviverde para a decisão do regional, contra o Paysandu, que eliminou o rival Remo na outra semifinal. “Não podemos ficar acomodados com regulamento. Time que joga assim, acaba se dando mal no final das contas. Temos de marcar e ir para cima quando der”, prometeu Michael.

No empate em 2 a 2 com a Chapecoense, Kaio, Rafael Papagaio e Rafinha foram escalados como titulares do ataque. Ausentes por suspensão no último domingo (20), Michael, Rafael Moura e Barcia vivem a expectativa de participar do jogo de quarta. “Se depender de mim, sim, estou pronto. Quero estar em campo sempre. Encaro como uma grande oportunidade de ser campeão nesse ano, coisa que não fui ainda. Vou lutar por ela (Copa Verde) do mesmo jeito que tenho lutado na Série A, com a mesma motivação”, garantiu Michael, que ainda não participou de nenhuma partida da Copa Verde.

Além da estreia na competição regional, o confronto contra o Cuiabá pode ser ainda mais especial para Michael, que vive a expectativa de jogar no seu Estado natal. Natural de Poxoréu - onde viveu até os 16 anos -, cidade que fica cerca de 260 km de Cuiabá, o atacante revela que contará com uma torcida especial. “Se eu for mesmo, terei sim, já que minha vó e meus tios moram em Rondonópolis (que fica há 214 km da capital). Meu pai também está indo para lá (Rondonópolis)”, conta o atleta, que admite a ansiedade

Na manhã desta terça-feira (22), o Goiás encerra, com treinamento no CT, a preparação para enfrentar o Cuiabá. O técnico Ney Franco aguarda a realização dos exames de CK (que medem o nível de desgaste e probabilidade de lesão) dos atletas para definir a escalação. Com dores no punho direito, o goleiro Marcelo Rangel, que foi titular nas cinco partidas realizadas na Copa Verde, tem presença incerta, revelou o comandante alviverde.