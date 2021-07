Esporte Goiás volta a enfrentar Hélio dos Anjos em duelo contra líder Náutico

Goiás e Hélio dos Anjos estarão no mesmo campo de jogo pela primeira vez desde o dia 5 de maio de 2018, quando o time esmeraldino foi derrotado pelo Vila Nova, por 3 a 1, na Série B, e o treinador foi demitido do comando do clube. De lá para cá, o treinador, hoje com 63 anos, defendeu Paysandu e Náutico, mas não enfrentou os esmeraldinos. Hélio dos Anjos chegará à Serri...