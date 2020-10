Esporte Goiás vive 'síndrome dos acréscimos' e agrava situação na Série A Time esmeraldino deixou escapar seis pontos em quatro jogos ao sofrer gols nos minutos finais das partidas

O Goiás viu uma vitória escapar nos acréscimos do 2º tempo contra o Bahia. Mas esse é um filme repetido na campanha esmeraldina nesta Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe já deixou de somar seis pontos com gols sofridos nos minutos finais da partida. Esse cenário ficou mais evidente na sequência dos dois últimos jogos. Contra o Flamengo, no Maracanã, o Goiá...