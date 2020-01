Esporte Goiás vive expectativa para fechar negociação de Michael Diretoria esmeraldina espera telefonema de diretoria do Flamengo para sacramentar venda de atacante revelação de 2019

A negociação entre Goiás e Flamengo por Michael terá seu capítulo final. Os clubes definiram esta sexta-feira (10) como prazo limite para desfecho do negócio. A equipe carioca tem até meio-dia para dar a resposta aos goianos se irá adquirir o atacante, de 23 anos, eleito a revelação da Série A do Brasileirão 2019. “Está alinhado. Falei com o Marcos Braz (vice-pres...