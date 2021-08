Esporte Goiás: vitória, estabilidade no G4 e dias para trabalhar Alviverde vence o Confiança,chega ao 7º jogo sem perder e terá mais dias para preparar equipe

A vitória do Goiás sobre o Confiança, por 2 a 1, estabilizou o clube esmeraldino na ponta de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e confirmou o crescimento do time após a chegada do técnico Marcelo Cabo. Com 38 pontos, o Goiás é o vice-líder na tabela de classificação e abre cinco pontos para o primeiro time fora da faixa de acesso à 1ª Divisão após 21 rodadas...