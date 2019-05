Esporte Goiás visita o Athletico-PR em segunda rodada do Brasileiro de Aspirantes Após estrear com vitória sobre o Santos, na Serrinha, alviverde busca engatar segundo triunfo consecutivo em Curitiba

Após estrear no Campeonato Brasileiro de Aspirantes com vitória, por 2 a 1, contra o Santos, no Estádio da Serrinha, o Goiás buscará pontos fora de casa. O adversário é o Athletico-PR, que estreou com derrota para o rival Coritiba. A partida contra o Furacão será nesta quinta-feira (30), às 15 horas, no Estádio do Pinhão. O técnico Augusto César deve manter a mesm...