Esporte Goiás visita o Athletico-PR em segunda rodada do Aspirantes Após estrear com vitória em cima do Santos, na Serrinha, alviverde busca engatar segundo triunfo consecutivo em Curitiba

Após estrear no Brasileiro de Aspirantes com vitória, por 2 a 1, contra o Santos, no Estádio da Serrinha, o Goiás buscará pontos fora de casa. O adversário é o Athletico-PR, que estreou com derrota para o rival Coritiba. A partida contra o Furacão será nesta quinta-feira (30), às 15 horas, no Estádio do Pinhão. O técnico Augusto César deve mantar a mesma escala...