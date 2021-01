Esporte Goiás vira sobre Goianésia e garante vice-liderança na 1ª fase do Goianão Time esmeraldino derrota o Azulão do Vale, sobe para 2ª colocação e vai encarar a Aparecidense nas quartas de final

Com time formado por garotos, o Goiás sofreu no Estádio Valdeir José de Oliveira, mas conseguiu vencer o Goianésia, por 3 a 2, na tarde desta quinta-feira (28) e avançou para as quartas de final na vice-liderança. Na próxima fase, o Goiás vai encarar a Aparecidense, em casa, enquanto o Azulão do Vale vai receber o Crac de Catalão. As emoções da partida ficaram guarda...