Esporte Goiás viaja sem baixas provocadas pela Covid-19 Na Ilha do Retiro, a equipe esmeraldina disputará a sexta partida da Série A

Pela terceira semana consecutiva, o Goiás não possui casos de Covid-19 no elenco esmeraldino. Foram feitos 11 exames, do tipo RT-PCR, na quinta-feira (3) e todos testaram negativo. A equipe já chegou a registrar 26 casos desde o início do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o treinador Thiago Larghi só terá o desfalque do atacante Lucão do Break, que segue processo...