Esporte Goiás vende quase 5 mil ingressos para semifinal Equipe esmeraldina completa 76 anos neste sábado (6) e recebe Goiânia na Serrinha

A festa de aniversário de 76 anos do Goiás Esporte Clube promete ser em casa cheia. A diretoria esmeraldina divulgou parcial de venda antecipada de ingressos para Goiás e Goiânia, que será realizado neste sábado (6), na Serrinha, às 16 horas. Até as 18 horas desta sexta-feira (5), o clube já havia comercializado 4.859 bilhetes. As vendas seguem neste sábado, nas bi...