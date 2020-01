Esporte Goiás vence Penapolense e se recupera na Copa São Paulo Sub-20 esmeraldino abre 2 a 0, sofre empate no segundo tempo, mas marca outras duas vezes na reta final e decide classificação na quarta-feira (08)

O Goiás segue vivo na Copa São Paulo de Juniores. Após a derrota na estreia, o time esmeraldino se recuperou no torneio ao bater, com doses de sofrimento, o Penapolense/SP por 4 a 2, no estádio Frederico Dalmaso. No outro confronto da segunda rodada do grupo 18, o Sertãozinho ganhou por 2 a 1 do Confiança/SE. Com os resultados, a liderança da chave está com o Sert...