Esporte Goiás vence o CRB e chega ao melhor início de Série B nos pontos corridos Desde que os pontos corridos foram adotados na Série B, em 2006, o início do clube esmeraldino em 2021 supera até edições em que conquistou o acesso à elite nacional

Na noite de terça-feira (15), o Goiás alcançou seu melhor início de Série B, desde que os pontos corridos foram adotados em 2006, nos primeiros quatro jogos ao superar o CRB, pela 4ª rodada da competição nacional. Com gol do atacante Bruno Mezenga, o time esmeraldino fez 1 a 0, na Serrinha, em duelo direto por posição entre os quatro primeiros colocados. Com oi...