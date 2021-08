Esporte Goiás vence o Confiança e volta à vice-liderança da Série B Nicolas e Apodi voltam a marcar gols e Goiás chega aos 38 pontos na competição

Nicolas e Apodi voltaram a balançar as redes, mas desta vez o desfecho da história foi diferente e o Goiás venceu o Confiança, por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), no Estádio Batistão, em Aracaju (SE). João Paulo descontou para o time sergipano em bela cobrança de falta. Foi o primeiro gol sofrido pelo time esmeraldino para o time azulino em quatro jogos. Com os gol...