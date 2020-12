Esporte Goiás vence o Atlético-GO em mais um clássico no Brasileiro Na lanterna do Brasileiro, Goiás aproveita chance com Rafael Moura e bate o Dragão, que tem apenas duas vitórias em casa na competição

O Goiás contornou o favoritismo do Atlético-GO e venceu mais uma vez o clássico por esta Série A do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o encontro entre os representantes goianos foi no Estádio Antônio Accioly e o placar foi de 1 a 0, com gol anotado pelo atacante Rafael Moura, na noite desta segunda-feira (7). No 1º turno, a vitória foi na Serrinha, por 2 a 0. Há ...