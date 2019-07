Esporte Goiás vence Inter e se classifica no Brasileiro de Aspirantes Equipe esmeraldina terá Grêmio, Bahia e Avaí como adversários na segunda fase da competição nacional

O atacante Ricardo Verza foi o destaque do Goiás na vitória sobre o Internacional, por 2 a 1, nesta quinta-feira (11), no Estádio Morada dos Quero-queros, em Alvorada, no Rio Grande do Sul. O resultado confirmou a classificação esmeraldina para a próxima fase da competição nacional. Mesmo atuando fora de casa, o Goiás abriu o placar com o atacante Ricardo Verza,...